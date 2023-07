Susan Sarandon ospite al Magna Grecia Film Festival

(ANSA) - CATANZARO, 04 LUG - L'attrice americana premio Oscar Susan Sarandon sarà premiata con la Colonna d'Oro alla carriera in occasione della ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival in programma dal 29 luglio al 5 agosto a Catanzaro. La protagonista di tante pellicole e detentrice di numerose nomination oltre che agli Oscar anche agli Emmy Awards e ai Golden Globe, sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico e moderata dalla giornalista Silvia Bizio.

Il Magna Graecia Film Festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte, omaggerà inoltre Sarandon con la proiezione del film Thelma & Louise, diretto nel 1991 da Ridley Scott, film scelto nel 2016 per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti.

Susan Sarandon oltre ad avere ricevuto l'Oscar come miglior attrice protagonista per Dead Man Walking - Condannato a morte, nel corso della sua carriera ha interpretato molti personaggi diventati iconici in film come The Rocky Horror Picture Show; Pretty Baby; Atlantic City, U.S.A.; Miriam si sveglia a mezzanotte; Bull Durham - Un gioco a tre mani; Thelma & Louise; L'olio di Lorenzo; Il cliente e Due amiche esplosive, solo per citarne alcuni. (ANSA).