Sequestrato impianto idrico in villaggio turistico nel crotonese

(ANSA) - CROTONE, 04 LUG - I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno sequestrato l'impianto di distribuzione dell'acqua di un villaggio turistico della cittadina del crotonese. Il provvedimento è stato eseguito su disposizione del gip del tribunale di Crotone su richiesta della Procura.

Gli accertamenti erano iniziati già lo scorso anno quando degli ospiti della struttura ricettiva, ubicata in una località nel territorio del comune di Isola di Capo Rizzuto, hanno lamentato intomi di malessere dopo aver utilizzato l'acqua fornita dall'impianto. Sono stati effettuati campionamenti e controlli, con il supporto del personale del Servizio igiene, alimenti e nutrizione dell'Azienda sanitaria proviciale di Crotone, che hanno verificato la non potabilità dell'acqua, portando all'emissione di una prima ordinanza Asp con la dichiarazione della non idoneità dell'acqua all'uso potabile e domestico.

Nella stessa circostanza è scattata la denuncia per inosservanza di provvedimenti dell'autorità nei confronti degli amministratori del villaggio, che hanno continuato a far utilizzare l'acqua nonostante le prescrizioni. (ANSA).