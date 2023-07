Bruciano sterpaglie ma provocano incendio, denunciati

(ANSA) - MOTTA SAN GIOVANNI, 04 LUG - Bruciano sterpaglie in un terreno agricolo privato ma provocano un incendio mandano in fumo circa 5 ettari di macchia mediterranea. Quattro persone sono state denunciate a Reggio Calabria per incendio colposo dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria.

I militari, durante un servizio di perlustrazione in aree extraurbane, sono stati attirati dal fumo denso che provenive dalla località "Ciosso" di Motta San Giovanni. Giunti sul posto hanno sorpreso i quattro uomini intenti a effettuare lavori di pulizia in un terreno agricolo mediante l'incendio di sterpaglie. Le fiamme però, da lì a poco si sono propagate sfuggendo al loro controllo. La zona è stata messa in sicurezza mediante l'utilizzo di mezzi aerei che hanno provveduto ad estinguere l'incendio. (ANSA).