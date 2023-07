Calcio: Crotone, confermato allenatore Zauli

(ANSA) - CROTONE, 03 LUG - "Avanti insieme". Così il Crotone calcio annuncia sul sito della società la conferma dell'allenatore Lamberto Zauli, che ha sottoscritto oggi pomeriggio un contratto fino al giugno 2024.

Arrivato a Crotone nel febbraio di quest'anno per sostituire Franco Lerda, Zauli ha portato il Crotone fino al secondo posto dietro il Catanzaro per poi giocarsi i play off dai quali, però, la squadra rossoblù è stata eliminata dal Foggia.

Domani alle 10.30 Zauli incontrerà i giornalisti nella sala stampa dello stadio "Ezio Scida". (ANSA).