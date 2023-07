Rota, 'in Calabria potenzialità che vorrei portare in Canada'

(v. "In Regione presidente Camera Comuni Canada..." delle 20.11) (ANSA) - CATANZARO, 02 LUG - "Ho trovato una Calabria con grosse potenzialità che vorrei portare in Canada. Sono molto fiero delle mie radici". Lo ha detto il presidente della Camera dei Comuni del Canada, Anthony Rota, nel corso del suo incontro col Governatore Occhiuto.

Ad accompagnare Rota anche il Consigliere di ambasciata e responsabile del progetto "Turismo delle Radici" nella Direzione generale italiani all'estero del ministero degli Affari esteri e Cooperazione internazionale, Giovanni Maria De Vita.

All'incontro in Cittadella erano presenti anche Carlotta Brullo, del Ministero degli Esteri; Saba Zarghami, componente dell'Ambasciata del Canada in Italia; Cristina Porcelli, coordinatrice regionale del progetto di promozione del "Turismo delle radici", e la dirigente generale del Dipartimento regionale Turismo, marketing territoriale e mobilità, Antonella Cauteruccio. (ANSA).