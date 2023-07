Trasporto illecito di rifiuti, cinque denunce nel Reggino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 LUG - Cinque persone sono state denunciate per trattamento illecito di rifiuti nel corso di controlli fatti dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria tra Oppido Mamertina e Palmi.

I carabinieri della Compagnia di Palmi hanno fermato 2 autocarri che trasportavano, senza autorizzazione, materiale di rifiuto. In un caso il tir trasportava la carcassa di un'autovettura dismessa, probabilmente per ricavarne pezzi di ricambio o materiale ferroso. Il veicolo è stato sequestrato con il relativo carico, mentre i 3 uomini a bordo e il proprietario del mezzo sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

In un secondo caso è stato controllato un furgone che trasportava materiali edili di risulta senza alcuna documentazione. Oltre al sequestro del materiale e del veicolo, anche in questa circostanza, è stato denunciato un imprenditore edile che alla guida del mezzo. (ANSA).