Violenze e minacce a una donna, arrestato per stalking

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 30 GIU - Si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale e stalking nei confronti di una donna provocandole stati di ansia e paura per la propria incolumità.

Un uomo è stato arrestato e condotto in carcere dagli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura vibonese.

All'emissione del provvedimento si è giunti al termine di indagini svolte dalla Polizia di Stato in seguito alle denunce presentate dalla vittima delle aggressioni e delle violenze. Le condotte vessatorie, sempre secondo quanto emerso dalle indagini e con ulteriore pregiudizio della condizione di serenità e tranquillità della donna, sarebbero state messe in atto dal presunto stalker anche sul posto di lavoro assieme a gravi minacce rivolte oltre che a lei anche ai suoi familiari. (ANSA).