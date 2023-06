Comune Corigliano Rossano, sconvolti per morte Raffaella De Luca

(v. "Morta in Calabria consigliera comunale..." delle 16.38) (ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 30 GIU - "Siamo sconvolti per l'improvvisa scomparsa della giovane Raffaella De Luca, di soli 29 anni, consigliera comunale di Mirto Crosia e componente delle forze dell'ordine". Lo afferma, in una dichiarazione, la presidente del Consiglio comunale di Corigliano Rossano, Marinella Grillo.

"Le nostre più vive condoglianze - aggiunge - alla famiglia ed un abbraccio, da tutta la compagine amministrativa, dal sindaco Flavio Stasi, dalla Giunta e dall'intera Assise possa giungere loro e stringerli in questo momento così doloroso".

La seduta odierna del Consiglio comunale odierno si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Raffaella De Luca. I consiglieri hanno deciso, all'unanimità, di donare il gettone di presenza "per contribuire - é stato detto - alla raccolta di fondi a sostegno del figlio e della famiglia di Raffaella".

