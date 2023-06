Colosimo, 'combatteremo fino all'ultima cosca'

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 GIU - "Le famiglie di ognuno di noi hanno la necessità di vedere le risposte che in alcuni territori sono già arrivate e che negli altri arriveranno, se noi non avremo paura. Combatteremo fino all'ultimo clan". Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo all'assemblea nazionale delle associazioni antiracket aderenti alla Fai, svoltasi nella sede della "Tecnoappalti Italia", l'impresa di Herbert Catalano che lo scorso dicembre ha subito un'intimidazione della 'ndrangheta.

"C'è stato uno spartiacque nella vita di tutti quanti noi - ha aggiunto -, le leggi che hanno fondato la legislazione antimafia, vanto nel mondo, e anche le contestate misure di prevenzione. Sono state soprattutto lo spartiacque dopo che alcuni magistrati hanno perso la vita in quelle stragi che ancora chiedono verità storiche ormai. La mia generazione ha avuto il mito degli eroi senza armatura e ha creduto nella virtù dei gesti, quei gesti che ritrovo nelle battaglie del Fai".

"Davanti ho gli operai - ha aggiunto Colosimo -. Nessuno più di loro qui ha le mani pulite, anche se sono sporche di cantiere, perché non hanno lasciato solo l'imprenditore Herbert Catalano. Perché non se ne sono andati. Perché non hanno scelto, come spesso è accaduto, di farsi intimorire, di dire 'è più conveniente stare altrove'. È a loro che dobbiamo questo impegno. È la non paura, la speranza, il coraggio che altri hanno avuto. Ma anche semplicemente, permettetemi, la normalità, quella normalità che non può più essere considerata un'eccezione in certe terre".

"Se io guardo dritto di fronte a me - ha concluso la presidente della Commissione antimafia - oltre alle gru, vedo il famoso cartello del patto antiracket. Quel cartello è la foto che resterà nei miei occhi: dice che grazie alla Tecnoappalti e a tutti gli imprenditori che non si sono spaventati e che hanno denunciato, alcune battaglie la mafia le ha già perse. Perché se siete qui oggi avete vinto voi, anzi abbiamo vinto noi. Ma avremo davvero vinto quella che mi piacerebbe chiamare la buona battaglia. Noi la combatteremo fino all'ultimo fiato, fino all'ultimo clan. Io tornerò tutte le volte che ci sarà da imparare e da prendere un po' di coraggio". (ANSA).