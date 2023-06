Calcio: Serie B; criticità su domande iscrizione Lecco e Reggina

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La Covisoc e la commissione infrastrutturale ha mandato dei rilievi a Reggina e Lecco, le cui domande di iscrizione al campionato di Serie B hanno presentato delle criticità. I due club avranno tempo fino al 5 luglio di presentare ricorso, a quel punto ci saranno ulteriori relazioni degli organi tecnici che saranno girate poi al Consiglio Federale che il prossimo sette luglio prenderà una decisione. Resta dunque a rischio l'iscrizione alla B di Reggina e Lecco con la prima che avrebbe presentato una documentazione carente per quanto riguarda i pagamenti, mentre per il Lecco il problema sarebbe legato allo stadio e alla "perentorietà" del termine dei documenti da presentare entro lo scorso 20 giugno per poter giocare all'Euganeo di Padova. Documenti poi arrivati nelle ore successive.

Dei rilievi sono stati inviati anche al Siena per l'iscrizione alla Serie C che avrebbe presentato invece una documentazione incompleta. (ANSA).