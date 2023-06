Scoperti allacci abusivi alla rete elettrica, 5 denunce

(ANSA) - CROTONE, 29 GIU - Cinque allacci abusivi di energia elettrica sono stati scoperti in abitazioni private nel quartiere "Acquabona" di Crotone dai carabinieri che hanno denunciato cinque persone per furto di energia elettrica.

I militari della Compagnia di Crotone, con il supporto dei colleghi di Cirò Marina e Petilia Policastro, hanno cinturato l'intero quartiere della città per effettuare, assieme a personale tecnico dell'Enel mirati controlli volti a verificare l'eventuale presenza di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. I controlli rientrano nell'ambito del protocollo d'intesa siglato a livello nazionale tra il Comando Generale dell'Arma e la società elettrica. Il danno economico stimato è valutato in centinaia di migliaia di euro.

A seguito del blitz è stata scoperto in un'intercapedine murata, un cavidotto da cui erano stati direttamente derivati, tramite "by pass", gli allacci abusivi che alimentavano, direttamente dalla rete pubblica, i vari appartamenti dotati di ogni confort elettrico. Le persone denunciate hanno potuto esibire solo fatture recanti importi di poche decine di euro, certamente non commisurati al consumo medio di una famiglia.

