Polizia: Paolo Sirna è il nuovo Questore di Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 29 GIU - Paolo Sirna è il nuovo questore di Catanzaro. Subentra a Maurizio Agricola, nominato Questore di Napoli.

Sirna, 60 anni, originario di Capo d'Orlando (Messina), due lauree, come Agricola, in Giurisprudenza e Scienze della pubbliche amministrazioni, é Dirigente superiore della Polizia di Stato. Proviene dalla segreteria del Capo della Polizia.

Il nuovo Questore di Catanzaro é entrato in Polizia nel 1988.

Nel corso della sua carriera è stato Capo della Squadra mobile di Messina, dirigente dei Commissariati di Sant'Agata di Militello e Barcellona Pozzo di Gotto, ha diretto la Sezione omicidi della Questura di Reggio Calabria ed é stato vice questore vicario ad Agrigento e Perugia.

Il suo primo incarico da Questore é stato a Matera.

Successivamente ha svolto le funzioni di dirigente del Compartimento Polfer di Bari ed è stato poi Questore di Foggia, incarico che ricopriva attualmente. (ANSA).