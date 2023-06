Non osserva il divieto di avvicinamento all'ex moglie, arrestato

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 29 GIU - Non aveva ottemperato gli obblighi imposti dal divieto di avvicinamento alla ex moglie e si era fatto sorprendere nelle vicinanze dell'abitazione della donna, continuando a violare le prescrizioni anche nei giorni successivi: un quarantenne di nazionalità irachena, residente a Isola Capo Rizzuto, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura.

L'ex moglie della persona arrestata, nello scorso mese di maggio, aveva riferito ai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto di essere stata vittima per anni di maltrattamenti in famiglia, consistiti in condizionamenti psicologici, vessazioni e aggressioni fisiche. Ad alcuni degli episodi avrebbero assistito anche i figli della coppia.

Dopo il primo provvedimento di divieto di avvicinamento emesso a giugno a tutela della vittima e comprendente anche l'applicazione del braccialetto elettronico, l'uomo ha continuato a non osservare gli obblighi determinati dal giudice ed è stato arrestato e portato in carcere. (ANSA).