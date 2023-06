L'Acquafans di Praia a Mare torna al Comune

(ANSA) - PRAIA A MARE, 29 GIU - L'Acquafans, parco acquatico di Praia a Mare, torna al Comune. Lo stabilisce un'ordinanza della sezione penale del Tribunale di Paola (presidente Carla D'Acunzo) che ha accolto l'istanza presentata dal legale dell'ente, l'avvocato Francesco Cristiani, disponendo la revoca del sequestro dell'area decisa dal Gip nel 2017 e la restituzione al Comune di Praia a Mare del suolo e delle attrezzature fisse e funzionali della struttura.

"Da oggi - ha commentato il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo - il nostro Comune è più ricco ed ha una responsabilità in più: progettare in modo perfetto una delle aree più belle d'Italia. Nei prossimi giorni, insieme al nostro legale, incontreremo il curatore fallimentare per definire le modalità di bonifica immediata dell'area, che è estremamente importante per il nostro comune".

L'Acquafans era in uso ad una società privata tramite una concessione rilasciata nel 1990. Il parco acquatico era stato posto sotto sequestro nel 2017 nell'ambito dell'operazione denominata "Matassa", condotta dalla Guardia di finanza.

Il 2 aprile scorso, il Giudice delegato del fallimento aveva dichiarato risolto, per "grave inadempimento", il contratto di concessione, ordinando "la restituzione del parco acquatico nel caso in cui venisse disposto il dissequestro in sede penale".

Nel momento in cui il provvedimento è diventato non più soggetto ad impugnazione, il Comune di Praia a Mare ha chiesto la revoca del sequestro preventivo e la restituzione della struttura.

I giudici hanno stabilito, secondo quanto é detto nell'ordinanza, che "il Comune, è titolare del bene, giusta risoluzione del contratto di appalto, in quanto proprietario del suolo nonché delle strutture sullo stesso realizzate in esecuzione della concessione". (ANSA).