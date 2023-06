Provocò incidente mortale, patteggia una pena a tre anni

(ANSA) - COSENZA, 28 GIU - Ha patteggiato una pena a tre anni Fabio Fuliano, trentottenne sottoufficiale dell'Esercito accusato dell'omicidio stradale di Simona Ester Colonese, morta in seguito ad un incidente avvenuto a Medicino il 30 giugno del 2022. Il militare ha usufruito della legge Cartabia, che gli ha consentito di convertire la pena in lavori socialmente utili.

La vicenda giudiziaria si chiude a un anno esatto di distanza dal dramma avvenuto a Mendicino nel quale perse la vita la donna, allora 47enne, che quel giorno era in auto con la figlia di diciotto anni. (ANSA).