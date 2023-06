Cinema, Il Magna Grecia festival sul sito dei Golden Globe

(ANSA) - CATANZARO, 28 GIU - "Il Magna Graecia Film Festival, grazie allo straordinario concerto di Russell Crowe a Catanzaro, ha conquistato anche l'attenzione dei Golden Globe. Sul sito ufficiale del Premio cinematografico e televisivo, assegnato dai giornalisti membri dell'Hollywood Foreign Press Association, che di fatto ogni anno 'anticipa' l'Oscar, ha trovato spazio una news a firma della giornalista Silvia Bizio che racconta il tour italiano della star neozelandese, aperto proprio al Teatro Politeama di Catanzaro". E' quanto fa sapere una nota dell'ufficio stampa del Magna Graecia Film Festival.

"Un'altra vetrina eccellente, quindi - è detto nella nota - per il festival ideato da Gianvito Casadonte che quest'anno ha raggiunto la sua ventesima edizione, in programma dal 29 luglio al 6 agosto prossimi. Lo spazio che il prestigioso premio di Hollywood ha voluto dedicare al Mgff e a Russell Crowe ha rappresentato l'occasione, dunque, per far conoscere la Calabria su scala internazionale. Il 'gladiatore' nel raccontare il suo viaggio in macchina, tra le colline, a Catanzaro ha detto di essere rimasto 'davvero colpito dalla bellezza da cui ero circondato'. Non solo, lo stesso attore e cantante Premio Oscar è stato accompagnato da una troupe cinematografica per tutto il tour, con l'idea di realizzare eventualmente un documentario".

"L'esperienza e il racconto delle giornate con Russell Crowe a Catanzaro - afferma il fondatore e direttore del festival Gianvito Casadonte - hanno rappresentato un segno tangibile di come sia possibile sognare e mettere in pratica una narrazione diversa del territorio, capace di raggiungere una dimensione globale. Ora siamo al lavoro per definire gli ultimi dettagli del 20esimo Magna Graecia Film Festival che sarà, ancora una volta, meta privilegiata dei grandi nomi del cinema nazionale ed internazionale". (ANSA).