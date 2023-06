'Ndrangheta: arresti, ai domiciliari ex consigliere Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 27 GIU - C'é anche l'ex consigliere regionale della Calabria Enzo Sculco, di 73 anni, eletto a suo tempo con la lista della Margherita ed ex segretario generale della Cisl regionale, tra le 43 persone arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'operazione contro la 'ndrangheta eseguita stamattina con il coordinamento della Dda di Catanzaro.

Nell'inchiesta è indagata anche la figlia di Sculco, di 44 anni, anche lei ex consigliere regionale della Calabria.

Dei 43 arrestati, 22 sono finiti in carcere e 12 ai domiciliari. Disposti, inoltre, 3 obblighi di dimora, 4 interdizioni dai pubblici uffici e 2 divieti di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le persone indagate sono, complessivamente, 123. (ANSA).