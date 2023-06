Oltre 4 mila presenze in 7 giorni a Museo archeologico Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 GIU - Sono stati oltre 4 mila (4.247 per l'esattezza), gli ingressi di visitatori e turisti italiani e stranieri registrati al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria nell'ultima settimana che è coincisa con la Festa della Musica, istituita per la giornata del 21 giugno dalla Commissione Europea e dal Ministero della Cultura. Nel dettaglio durante gli ultimi sette giorni che hanno impegnato la struttura con eventi e iniziative, si sono contati 3115 ungressi paganti e 1132 gratuiti.

"È stata una settimana memorabile - afferma il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino - perché tra le sale espositive riecheggiavano le melodie suonate dai musicisti, mentre in altri spazi si svolgevano laboratori didattici, incontri scientifici e momenti divulgativi. Un risultato che si deve alle sinergie messe in campo sul territorio, con enti, università e associazioni".

In particolare, la Festa della Musica, sottolinea Malacrino "è stata l'occasione migliore per visitare la grande mostra 'Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell'antichità', curata dal direttore Malacrino insieme all'archeologa Patrizia Marra e ad Angela Bellia, ricercatrice dell'Istituto di Scienze del patrimonio culturale del Cnr e studiosa di musica antica. Una straordinaria esposizione temporanea con oltre 160 opere provenienti non solo dalle collezioni del Museo archeologico nazionale di Reggio, ma anche da quelle del Museo archeologico nazionale di Napoli e del Museo archeologico regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa". (ANSA).