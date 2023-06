Trasversale Serre,stipulata intesa lotto 'Gagliato-Soverato'

(ANSA) - CATANZARO, 23 GIU - E' stata formalizzata, per il lotto Gagliato- Soverato della Trasversale delle Serre, l'intesa istituzionale tra il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, e il commissario straordinario Francesco Caporaso, responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria. Lo rende noto un comunicato di Anas.

"L'atto, siglato a valle dell'ultimazione della fase di progettazione, costituisce - è detto nella nota - secondo la disciplina delle opere commissariate, il più importante step che porterà all'approvazione finale del progetto definitivo dell'intervento che è stato redatto per il programmato appalto congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione delle opere. L'iter autorizzativo, si ricorda, si era positivamente concluso in tempi molto celeri grazie, soprattutto, alle efficaci azioni di semplificazione procedurale attuate dai due soggetti istituzionali coinvolti, il commissario straordinario e il presidente della Regione. L'intervento fa parte delle opere oggetto di commissariamento governativo finalizzate al completamento della Trasversale delle Serre, infrastruttura strategica che collegherà il versante tirrenico con quello ionico e per la cui realizzazione è previsto un investimento complessivo di circa 520 milioni di euro".

"Nello specifico, il costo complessivo del lotto Gagliato- Soverato - riporta la nota di Anas - ammonta a 183,20 milioni di euro, a fronte di una disponibilità finanziaria pari a 54,70 milioni di euro; pertanto, è richiesto un ulteriore fabbisogno economico di 128,50 milioni di euro, attualmente da reperire.

"Il completamento dell'intera Trasversale delle Serre - afferma Occhiuto nel comunicato - segnerà la realizzazione di un importantissimo itinerario dall'elevata valenza trasportistica regionale e nazionale garantendo, al contempo, la definitiva eliminazione dell'isolamento di alcuni territori della Calabria centrale, la possibilità di raggiungere i presidi sanitari con tempi di percorrenza brevi, il netto miglioramento della fruizione di infrastrutture in tema di potenziali azioni di Protezione Civile. Per tutti questi motivi, l'impegno per il reperimento delle risorse finanziarie mancanti sarà massimo".

