Capitaneria porto Crotone,arriva Morello e Aloi va a Livorno

(ANSA) - CROTONE, 23 GIU - Il capitano di vascello Domenico Morello è il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Crotone. Morello ha preso possesso dell'incarico nel corso della cerimonia di cambio di guardia con il capitano di vascello Vittorio Aloi che è stato trasferito alla direzione marittima di Livorno come comandante in seconda.

Il cambio della guardia, avvenuto alla presenza del comandante della direzione marittima della Calabria, capitano di vascello Giuseppe Sciarrone, è stato salutato dal ripetuto suono della sirena della nave di crociera Seaburn Quest che si trovava ormeggiata proprio davanti alla Capitaneria di porto.

Morello, 53 anni nato a Cosenza, ritorna nelle vesti di comandante a Crotone dove 29 anni fa aveva iniziato il suo servizio nelle Capitanerie di porto. E' stato comandante nel 2004 dell'ufficio circondariale marittimo di Gela e nel 2005 di quello di Lampedusa dove ha anche svolto l'incarico di comandante della Settima squadriglia della Guardia costiera. Dal 2006 al 2015 è stato Capo servizio operativo a Crotone e quindi fino al 2018 ha comandato la capitaneria di porto di Gallipoli.

Dal 2019 era presso il primo reparto Personale del Comando generale della Capitanerie di porto.

"Ho lavorato per molti anni a Crotone ed ho affetti e famiglia che vivono qui - ha detto Morello - è un vantaggio conoscere il territorio e la sua complessità e particolarità. Ed ho anche il vantaggio di conoscere parte del personale con cui ho condiviso esperienze operative e conosco il loro valore e professionalità e passione perché questo è un mestiere che richiede tanta passione per il mare. Crotone è una palestra formativa, ha peculiarità che non si trovano in altri comandi. I giovani hanno la possibilità di imparare e diventare più professionali".

Il comandante Sciarrone ha ringraziato gli uomini della Capitaneria di porto di Crotone e la città di Crotone per il lavoro svolto durante l'emergenza del naufragio di Cutro. "Ai due comandanti qui presenti ed a tutti noi consci che questo è tempo di grandi sfide per la nostra regione - ha detto - auguro buon vento e mare calmo". (ANSA).