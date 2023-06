A rischio estinzione l'occitano di Guardia Piemontese,studio

(ANSA) - CATANZARO, 23 GIU - C'è anche il vivaro- alpino, il dialetto della lingua occitana diffuso in Calabria a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, oltre che in alcune valli occitane del Piemonte, tra le lingue italiane maggiormente a rischio a livello mondiale. Lo rileva uno studio condotto da Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue.

Importato a Guardia a metà del XVI secolo, quando gli abitanti del luogo furono obbligati ad aderire alla fede cattolica, il vivaro-alpino parlato nella cittadina si differenzia dalla versione piemontese a causa dell'influenza della parlata italo-romanza diffusa nei dintorni.

Dallo studio è emerso che l'Italia è al 35mo posto nel mondo tra i paesi con più idiomi che sfiorano l'estinzione, con 21 realtà linguistiche in pericolo o minacciate. A rischio anche il romagnolo, dialetto gallo-italico proprio della Romagna e delle Marche Settentrionali, ma anche il sardo logudorese, diffuso nella zona della Barbagia, in buona parte dell'area di Capo di sopra dell'Isola e nelle isole linguistiche di Luras e Olbia.

(ANSA).