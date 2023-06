Arresto Minenna, assessore Regione Calabria da gennaio scorso

(ANSA) - CATANZARO, 22 GIU - Marcello Minenna, l'ex direttore dell'Agenzia delle dogane arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Forlì, è stato nominato assessore di area tecnica della Regione Calabria il 31 gennaio scorso. Il presidente, Roberto Occhiuto, gli ha attribuito le deleghe all'Ambiente, alle Partecipate ed ai Fondi comunitari.

Minenna è subentrato come assessore al dimissionario Mauro Dolce, anche lui tecnico, che aveva però le deleghe alle Infrastrutture ed ai Lavori pubblici, settori che il presidente Occhiuto attualmente gestisce direttamente.

Minenna ha 52 anni ed è originario di Bari. È un economista ed è professore a contratto di Teorie e Politiche per lo sviluppo economico all'Università La Sapienza e di Econometria finanziaria e Finanza empirica all'Università telematica San Raffaele.

In passato Minenna è stato anche assessore tecnico al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Politiche Sociali e Spending review di Roma Capitale. (ANSA).