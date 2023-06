Corigliano Rossano Città dell'Olio

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 21 GIU - Corigliano-Rossano, una delle Città dell'Olio della Calabria sarà protagonista, sabato 24 giugno, su Rai 2, alle 11:20 e in diretta streaming su RaiPlay, dell'ultimo appuntamento con "Pizza Doc' programma condotto da Tinto (Nicola Prudente) e da Monica Caradonna. La tramissione televisiva partendo dalla pizza e dall'olio, offrà un'ottima occasione per mettere in vetrina la bellezza e il fascino de territorio.

"Le riprese sono state effettuate a Corigliano Rossano - è detto in una nota del Comune - nei primi giorni del mese di aprile. La troupe della Rai ha visitato alcuni frantoi, incontrato produttori, assaggiato alcune prelibatezze e filmato e ammirato i nostri luoghi simbolo, dai centri storici al Codex, dal Castello alla meraviglia della nostra natura e dell'intera Piana di Sibari. Tre le aziende coinvolte dalla produzione Rai, che hanno coadiuvato il lavoro dell'amministrazione, nel narrare, raccontare al meglio il nostro territorio, il nuovo sviluppo dell'oleoturismo e dell'enogastronomia legata all'oro verde ci sono il Frantoio La Molazza, l'Azienda dei Fratelli Renzo e l'azienda della famiglia Greco".

"Maria Grazia Minisci e Cesare Renzo, da profondi conoscitori della nostra realtà - è detto ancora nella nota - hanno illustrato le meraviglie dello scrigno di bellezza che è Corigliano-Rossano, partendo dalle radici, la terra, fino alle cultivar locali e alle nostre origini e storia, mentre Mario Greco, aprendo le porte della sua azienda ha contributo alla vetrina più prettamente culinaria, con la preparazione di una serie di piatti tipici della nostra tradizione e di messa in mostra di prodotti locali. A fare gli onori di casa l'assessore al Turismo Costantino Argentino che ha accompagnato gli operatori Rai alla scoperta della nostra città". (ANSA).