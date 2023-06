Università: presentata l'offerta formativa della "Mediterranea"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 GIU - L'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria cresce nei numeri e nell'offerta didattica. "E non è vero - ha affermato il rettore, Giuseppe Zimbalatti, presentando l'offerta formativa dell'ateneo - che studiare in un'università calabrese non offra le stesse opportunità di altri atenei più prestigiosi".

Cresce, intanto, il numero degli studenti della "Mediterranea", aumentato, nel corso dell'ultimo anno, del 3,7%.

"Ma il dato più interessante - ha detto il Rettore - viene dal rapporto di AlmaLaurea secondo il quale oltre il 93% degli studenti si dice soddisfatto dell'esperienza di studio a Reggio, mentre il 92,2% si dichiara soddisfatto del corpo docente. I laureati di II livello, inoltre, hanno un tasso di occupazione medio del 68% ad un anno dal conseguimento del titolo accademico e dell'82% a 5 anni. Numeri di un ateneo in movimento in cui sono stati aggiunti due nuovi corsi di laurea e sono stati aggiornati i regolamenti di molti altri. Abbiamo scelto, inoltre, di non aumentare gli importi delle tasse universitarie, riservando attenzione ai giovani di questo territorio, ai quali offriamo anche opportunità post laurea con 5 corsi di dottorato di ricerca, numerosi Master in linea con i tempi ed una scuola di professioni legali e per il conseguimento del cosiddetto Tfa formazione per l'insegnamento didattico agli alunni con disabilità".

"Abbiamo stabilito, inoltre - ha detto ancora Zimbalatti - l'esonero totale per gli studenti figli di vittime di mafia e della criminalità organizzata e per gli studenti detenuti".

La "Mediterranea" offre, complessivamente, 50 percorsi formativi e 28 differenti classi di laurea: 12 di laurea triennale, 11 di laurea biennale magistrale e 3 di laurea magistrale a ciclo unico. Altra novità di quest'anno è l'Erasmus Italia, un progetto sperimentale di mobilità che vede coinvolti in alcune discipline la nostra università e quella di Bergamo.

"Grazie a questo accordo - ha detto il rettore Zimbalatti - i nostri laureandi potranno svolgere l'Erasmus nel circondario dell'Università di Bergamo, mentre gli studenti di quest'ultimo ateneo potranno venire a Reggio per arricchire la loro formazione". (ANSA).