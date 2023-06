Trovato senza vita 56enne scomparso a Dipignano

(ANSA) - DIPIGNANO, 20 GIU - È stato trovato senza vita il 56enne che era scomparso ieri a Dipignano. Il corpo dell'uomo è stato individuato dai vigili del fuoco in un'area boschiva.

Per le ricerche del 56enne si era attivato anche il personale Soccorso alpino su richiesta della Stazione dei carabinieri di Dipignano a seguito dell'attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse da parte della Prefettura di Cosenza.

Il recupero del corpo è stato effettuato dai tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Calabria, in presenza anche dei carabinieri. (ANSA).