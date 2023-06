Naufragio Grecia: Russel Crowe, 'una tragedia enorme'

(ANSA) - CATANZARO, 19 GIU - "Quanto é accaduto in Grecia rappresenta una tragedia enorme. Noi non ci rendiamo conto che la cosa più importante che gli esseri umani hanno in comune è l'umanità. Ed a quella dobbiamo ispirarci tutti". Così Russel Crowe a Catanzaro, dove domani sera terrà il primo concerto del suo tour italiano, rispondendo ad una domanda sul naufragio dei migranti in Grecia.

"Credo - ha aggiunto l'attore e musicista - che in materia di migranti non stiamo facendo le cose nella maniera giusta e corretta. Non stiamo capendo che non è possibile che queste persone muoiano perché stanno cercando di trovare qualcosa che nei loro Paese d'origine non hanno. E la cosa peggiore è la retorica che in questo momento sta arrivando dall'America. Non è questa la strada verso il progresso. Dobbiamo concentrarci su questa umanità condivisa e su quello che abbiamo in comune.

Dobbiamo ricordare che qualsiasi persona che si trova su queste carrette del mare è un padre, un figlio, una madre, una sorella, sono esseri umani. Non dovrebbero essere mai messi nella condizione di mettere a rischio e perdere la propria vita per trovare un luogo dove avere qualcosa da mangiare. La mia tristezza è profonda perché queste situazioni non dovrebbero mai verificarsi". (ANSA).