Ordigno inesploso trovato vicino ad un'azienda a Cetraro

(ANSA) - CETRARO, 17 GIU - Un ordigno è stato rinvenuto inesploso questa mattina a Cetraro nei pressi di un'azienda, la Came, specializzata in prodotti di stampa, che ha sede nel quartiere Marina, lungo la statale 18.

I carabinieri sono intervenuti subito dopo che alcune persone hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza e della compagnia di Paola. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire che tipo di esplosivo sia stato usato e cercare di risalire ai responsabili di quello che appare come un atto intimidatorio. Secondo quanto si è appreso sarebbe stato utilizzato del tritolo messo all'interno di un piccolo recipiente metallico e innescato con miccia.

Gli autori del gesto avrebbero tentato di accendere la miccia fallendo però nel loro intento. (ANSA).