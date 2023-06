Valentina Currenti direttore conservatorio di musica Tchaikovsky

(ANSA) - NOCERA TERINESE, 16 GIU - Valentina Currenti è il nuovo direttore del Conservatorio statale di musica "Tchaikovsky" di Nocera Terinese per il triennio accademico 2023/2026.

Currenti è stata vicedirettore dello stesso Conservatorio, in cui è docente ordinario di Prassi esecutiva e Repertorio (Pianoforte), docente di Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte al Triennio di I livello e di Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento al Biennio specialistico di secondo Livello ad indirizzo Interpretativo.

Dal 2019 fa parte del Consiglio accademico del conservatorio. É Fondatrice e Director Manager dell'Accademia pianistica italiana di Taormina, che ha sedi anche a Messina, Lipari e Siderno. E' inoltre Direttore di produzione dell'Orchestra Filarmonica della Calabria.

"Spero di creare - ha detto Valentina Currenti commentando la sua nomina - una rete di sinergie e rapporti che possano portare in alto il nome del 'Tchaikovsky', salvaguardando quelli che devono essere gli interessi prioritari di un Conservatorio: i nostri giovani studenti, che credono in un progetto contrassegnato dalla professionalità e dalla qualità". (ANSA).