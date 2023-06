Fermati i presunti scafisti dello sbarco di ieri a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 16 GIU - Due cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo dalla Squadra mobile di Crotone con l'accusa di essere gli scafisti dell'imbarcazione a vela con 50 migranti a bordo soccorsa dalla Guardia costiera e condotti ieri nel porto di Crotone.

Sulla barca si trovavano cittadini di nazionalità afgana, iraniana, siriana, egiziana e palestinese. Grazie alle loro dichiarazioni e all'analisi degli apparecchi cellulari a loro in uso, gli investigatori hanno ricostruito le fasi del viaggio, dalla partenza dalla Turchia sino all'arrivo sulle coste crotonesi, e di individuare i due egiziani come i presunti scafisti.

Al termine delle indagini i due sono stati posti in stato di fermo di polizia giudiziaria per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed associati nella Casa circondariale a disposizione della Procura di Crotone. (ANSA).