Calderoli, 'base di partenza su autonomia sembra migliorata'

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 16 GIU - "Si sono svolte sessanta audizioni, che sono veramente tante. Proprio ieri è iniziata la discussione generale con interventi dei 5 Stelle, del Pd, della sinistra piuttosto che di Fratelli d'Italia e Lega. I toni del dibattito mi sembrano molto civili e costruttivi. Abbiamo fissato per il 27 giugno la scadenza per gli emendamenti ed allora si inizierà a votare. Però la base di partenza mi sembra molto migliorata rispetto agli slogan e gli scontri bipartisan".

A dirlo il ministro agli Affari regionali e autonomie Roberto Calderoli oggi a Vibo Valentia ad una conferenza stampa sull'autonomia differenziata organizzata dalla Lega.

"Gap, differenze e sperequazioni - ha detto Calderoli - sono conseguenze dello Stato centralista e non di un'autonomia che non c'è ancora. Il mio interesse è parificare tutti i territori dal punto di vista infrastrutturale e mettere in condizione ciascuna regione, anche quella più in ritardo, di poter correre.

Se corre la Calabria, se corre il Mezzogiorno il primo ad essere avvantaggiato è tutto il Paese".

"Questa riforma - ha aggiunto - non acuisce le distanze tra regioni. Ad esempio, nella sanità, nel momento in cui andrò a verificare i livelli essenziali di assistenza o i Lep nel caso degli altri diritti civili e sociali, l'effettiva erogazione di quel servizio, di quella funzione, sarò in grado di correggere ogni disfunzione. Non esiste che una regione come la Calabria abbia una salute commissariata da anni e la differenza rispetto alla media pro capite che riceve ciascun cittadino italiano è di -20 euro; non credo che sia proprio questa cifra, quando c'è chi ne prende molte di meno, che possa giustificare i problemi che ha avuto la sanità calabrese". (ANSA).