Sacal, riparte da Lamezia il volo diretto per Toronto

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 15 GIU - A partire da oggi e fino a settembre, ogni giovedì, è attivo il volo settimanale diretto Lamezia Terme -Toronto della compagnia aerea canadase Air Transat . Ne dà notizia la Sacal.

Il collegamento della compagnia rappresentata in Italia da Rephouse© Gsa, è detto in una nota della società di gestione degli aeroporti calabresi, è l'unico volo diretto dalla Calabria per la metropoli dell'Ontario. "Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea - afferma l'amministratore unico di Sacal, Marco Franchini - è una tratta ormai consolidata. Nato inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventato, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare".

"Il nostro obiettivo - aggiunge Franchini - è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l'anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l'attività intercontinentale". (ANSA).