Auto precipita in scarpata, morta anche tredicenne

È morta anche la tredicenne coinvolta nell'incidente stradale, accaduto lungo la strada provinciale che collega Bovalino con Natile di Careri, in cui erano già deceduti la madre, Caterina Pipicella, di 39 anni, ed il fratello di 11. La ragazza é morta, secondo quanto si è appreso, durante il trasporto in elisoccorso nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. La vettura condotta da Caterina Pipicella è finita, per cause in corso d'accertamento, in una scarpata. Caterina Pipicella ed il figlio undicenne sono deceduti sul colpo.