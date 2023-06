Guardia di Finanza:Prefetto Catanzaro visita Comando provinciale

(ANSA) - CATANZARO, 14 GIU - Stamattina il Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, ha visitato la caserma del Comando provinciale della Guardia di finanza. Ricci è stato ricevuto dal Comandante regionale, Generale di divisione Guido Mario Geremia, insieme al Comandante provinciale, Generale di brigata Domenico Grimaldi, ai comandanti dei Reparti dipendenti, ad una rappresentanza del personale del Comando provinciale e ad una delegazione delle sezioni di Catanzaro e Lamezia Terme dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia.

"L'incontro - è detto in un comunicato della Guardia di finanza - ha rappresentato l'occasione per illustrare, in un breve briefing, l'organizzazione delle fiamme gialle nel territorio provinciale di Catanzaro, l'azione di servizio svolta nell'ambito dei principali compiti istituzionali derivanti dalle prerogative di polizia economico-finanziaria e il contributo fornito nel concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Particolare riguardo è stato conferito all'azione di contrasto alla 'ndrangheta messa in atto dai reparti del Corpo di Catanzaro. Il Comandante regionale ed il Comandante provinciale hanno ringraziato il Prefetto per la vicinanza che ha voluto attestare con la visita odierna alla Guardia di finanza, assicurando la massima collaborazione delle Fiamme gialle della provincia a sostegno del gravoso compito connesso alla carica istituzionale rivestita".

In occasione della presenza del Prefetto è stata benedetta la lapide commemorativa, collocata nel cortile interno della caserma, dedicata "Alle Fiamme Gialle cadute in guerra e in pace nell'adempimento del dovere", alla base della quale è stata deposta una corona d'alloro. (ANSA).