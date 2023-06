'Corde et ala', in mostra a Reggio l'omaggio a Camillo Autore

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 13 GIU - E' stata inaugurata, a Palazzo Alvaro, la mostra "Corde et ala. L'opera di Camillo Autore per la ricostruzione di Reggio Calabria", promossa dalla Città Metropolitana e realizzata dall'Associazione Ulysses, con la collaborazione dell'Archivio di Stato, della Curia diocesana di Reggio - Bova e del Comune di Reggio. Il percorso espositivo, ideato e curato da Marisa Cagliostro, propone immagini e documenti che ricalcano l'opera di Autore.

"Un evento importante - ha detto il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace - che riconosce la grandiosità di un architetto impegnato a ridare decoro alla città nei giorni tremendi e drammatici del dopo terremoto del 1908" evidenziando che "l'intero territorio porta i segni del passaggio di quello che, per l'epoca, fu un autentico visionario. Lo stesso Palazzo Alvaro è un esempio del suo immenso lavoro. La cultura, ancora una volta - sostiene ancora Versace - si dimostra un elemento che unisce e produce esperienze positive, indica la strada sulla quale proseguire per continuare il sogno di una Reggio bella e gentile".

A Camillo Autore, come ha ricordato l'assessora alla Cultura del Comune di Reggio, Irene Calabrò, è stata dedicata un'ala della biblioteca "De Nava". "E' importante - ha sostenuto - che questa mostra arrivi proprio adesso perché infonde quel senso di identità che ha fatto riscoprire, nei mesi scorsi, l'impegno di Camillo Autore, così come di Ernesto Basile, proiettato a donare le basi ed un'impronta particolare a Reggio".

L'esposizione rimarrà aperta, fino al prossimo 28 giugno, dal lunedì al sabato. (ANSA).