Concluso percorso annuale del programma Generatività sociale 2.0

(ANSA) - COSENZA, 13 GIU - Ha 24 anni, è donna e ha conseguito il diploma: questo il profilo dell'operatrice volontaria di Servizio civile che ha concluso il percorso annuale del programma "Generatività sociale 2.0" del Csv di Cosenza. Sono stati 307 i ragazzi che hanno terminato la loro esperienza di un anno in 68 enti di terzo settore di 30 comuni della provincia di Cosenza.

"Siamo convinti - ha detto Gianni Romeo, presidente del Csv Cosenza - che questa sia stata una esperienza bella e utile per la crescita di questo ragazzi. Continueremo su questa strada, per il prossimo anno abbiamo previsto 100 posti in più per i giovani del territorio".

La giornata conclusiva si è svolta nell'auditorium Guarascio del liceo Telesio con la consegna dell'attestato di conclusione servizio (chi ha svolto il tutoraggio riceverà un ulteriore attestato) e diversi gadget. Nell'occasione sono stati presentati i dati e risultati dei programmi 2022/2023: il 12% dei volontari di servizio civile è rimasto a lavorare in associazione, il 6% dei volontari sono ragazzi stranieri e il 66% sceglie il servizio civile perché sente di partecipare alla vita sociale della comunità. (ANSA).