Al festival Moda Movie ospiti di prestigio e giovani talenti

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Defilé, proiezioni, mostre, workshop, premiazioni e momenti musicali: il festival Moda Movie, alla 27/a edizione, tra Cosenza e Rende, ha accolto ospiti di prestigio e giovani stilisti e videomaker promettenti in cerca di un futuro nei mondi del fashion e del cinema.

Dopo l'inaugurazione della mostra dedicata ad Angelo Cesselon nell'Archivio di Stato di Cosenza (dal 10 al 23 giugno), l'11 giugno alle 20.30 l'appuntamento è al Palacultura di Rende per l'evento Cinema. Il premio Cinema 2023 va a Mimmo Calopresti, presente in sala, e il premio Special Award Comunicazione e Turismo al Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria, rappresentato da Tullio Romita.

Ospite della serata l'attrice Beatrice Schiaffino. Gran finale, lunedì 12 giugno alle 20.30, con l'evento Moda al teatro A.

Rendano di Cosenza, che incoronerà il vincitore del premio Moda Movie 2023 fra i 15 fashion design selezionati fra i 72 in concorso. Alle passerelle degli stilisti emergenti si aggiungerà quella del designer special guest di questa edizione, l'olandese Addy Van Den Krommenacker, con i suoi preziosi capi indossati da dive e regine.

Gli altri riconoscimenti: Press Award a Daria Alice Minzolini, Special Award a Patrizia Vacalebri, La Jacqueline a Barbara Borsotto, Cultura e Imprenditoria a No.Do s.r.l, Il Gusto del Sud all'Hosteria De Mendoza. (ANSA).