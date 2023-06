Occhiuto, Nuccio Ordine è stato pilastro di sapere e conoscenza

(ANSA) - CATANZARO, 10 GIU - "Con Nuccio Ordine la Calabria perde un intellettuale e uno studioso conosciuto in tutto il mondo". Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in relazione alla scomparsa del docente universitario e filosofo.

"Per la Calabria - aggiunge Occhiuto - il professore Ordine è stato un pilastro di sapere e conoscenza, un punto di riferimento per generazioni cresciute grazie ai suoi insegnamenti. La Giunta regionale della Calabria esprime sincero cordoglio". (ANSA).