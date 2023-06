Arcivescovo Cosenza ad iniziativa Cgil contro ddl autonomia

(v."In piazza a Cosenza contro ddl autonomia..." delle 11:32) (ANSA) - COSENZA, 10 GIU - "Il Governo, così come la Chiesa, devono lavorare per azzerare le diseguaglianze sociali. La mia presenza qui, da sacerdote, è per invocare l'uguaglianza di tutti gli individui e il superamento dei divari. E per la mia contrarietà ad una riforma che va invece nella direzione opposta". Lo ha detto l'arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, intervenendo brevemente al termine della manifestazione promossa dalla Cgil di Cosenza per dire no all'autonomia differenziata e per sollecitare interventi per il lavoro e il diritto allo studio.

Il presule ha preso la parola dopo avere partecipato al corteo dei manifestanti che si è snodato lungo le vie del centro di Cosenza. (ANSA).