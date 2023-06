Pallavolo:Corigliano Rossano, presentato trofeo nazionale S3

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 09 GIU - È stato presentato a Corigliano Rossano, nel corso di una conferenza stampa, il progetto di Volley S3, denominato "Gioco e schiacciata", attraverso il quale si vogliono avviare i giovani al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal "giocare" per arrivare al "gioco della pallavolo" e seguendo un percorso formativo che stravolge l'approccio a questa disciplina senza tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra.

Divertimento, gioco e schiacciata sono il cuore pulsante del progetto, che andrà in scena dal 13 al 15 giugno nell'area del Palmeto di "Schiavonea" dove verrà installato un vero villaggio sportivo completo di sette campi da gioco e diverse aree a tema.

In caso di condizioni meteo avverse le partite si svolgeranno al chiuso. L'iniziativa é stata promossa dal settore Promozione della Federazione Italiana pallavolo in collaborazione con il Comitato territoriale di Cosenza della stessa federazione e con l'associazione Corigliano Volley Asd e con l'apporto dell'Amministrazione comunale .

Nell'iniziativa saranno coinvolti 350 piccoli atleti in rappresentanza di 42 squadre (21 maschili e altrettante femminili) accompagnati da un centinaio di persone tra staff tecnici, delegati, addetti ai lavori e accompagnatori con un impatto notevole sulla ricettività del territorio. Il fischio d'inizio della prima partita è in programma nella mattinata di martedì 13 giugno. Le finali sono in programma la mattina di giovedì 15 giugno.

"Stiamo lavorando sullo sport - ha detto il sindaco, Flavio Stasi - come strumento di aggregazione ma anche di promozione del territorio. Con la strategia di consolidare la nostra città nell'orbita dei grandi eventi sportivi nazionali. E questa manifestazione rientra proprio in quella strategia. Sono certo che, attraverso la sinergia tra Comune, associazioni sportive e federazioni, si possa fare tanto perché Corigliano Rossano rappresenta una location perfetta per eventi importanti anche in tema di sport". (ANSA).