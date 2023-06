Fermati presunti scafisti di uno sbarco avvenuto a Crotone

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - Due presunti scafisti sono stati fermati dai finanzieri della Sezione operativa navale di Crotone, sotto la direzione del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia. Il fermo è avvenuto nel corso di un'operazione congiunta con unità della Capitaneria di porto.

I due, cittadini moldavi, sono ritenuti responsabili della conduzione di una barca a vela a bordo della quale si trovavano 46 migranti poi condotti, due giorni fa, nel porto di Crotone.

L'imbarcazione è stata sorpresa al largo di Capo Rizzuto con i due alla conduzione.

Le attività in mare sono avvenute in cooperazione con le unità della Capitaneria di Porto che hanno preso a bordo i migranti per condurli in porto a Crotone, dopo che i finanzieri saliti a bordo del veliero avevano provveduto ad isolare i due soggetti ritenuti responsabili del traffico.

L'operazione si è svolta sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone. (ANSA).