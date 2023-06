Traffico di droga ed armi, sequestrati beni per 3,8 milioni

(ANSA) - CATANZARO, 05 GIU - L'operazione della Guardia di finanza in Italia ed in alcuni Paesi europei su un traffico internazionale di droga ed armi nell'ambito della quale sono state arrestate 25 persone ha portato anche ad un sequestro di beni per un valore di 3,8 milioni di euro.

L'attività investigativa é stata condotta, unitamente ad Eurojust ed Europol, da una Squadra investigativa comune tra le autorità Italiana, tedesca e belga.

Le misure cautelari in esecuzione sono state emesse dal Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda. Agli arrestati vengono contestati l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi e, a vario titolo, reati fine in materia di stupefacenti. (ANSA).