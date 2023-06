Settantunenne ferito per crollo solaio in casa

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 05 GIU - Un pensionato di 71 anni è rimasto ferito nel crollo di un solaio della sua abitazione, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

L'anziano é stato estratto dalla macerie dai vigili del fuoco portato in eliambulanza nell'ospedale di Cosenza, dove é stato ricoverato per fratture multiple. L'uomo, comunque, non é in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.

Secondo quanto è emerso dai primi rilievi, il crollo del solaio sarebbe stato provocato da un cedimento strutturale.

(ANSA).