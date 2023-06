Maltrattava da anni la convivente, arrestato un 55enne

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO, 03 GIU - I carabinieri della stazione di Petilia Policastro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura, nei confronti di un 55enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri dopo la denuncia sporta dalla convivente dell'uomo che ha raccontato agli inquirenti 10 anni di violenze fisiche e psicologiche subite. E' stata quindi attivata, con il coordinamento del pm di turno della Procura, la procedura del 'codice rosso' che ha consentito in breve tempo di arrestare l'uomo, attualmente detenuto nella casa circondariale di Crotone. (ANSA).