Droga e armi sequestrate a Crotone, arrestato un 19enne

(ANSA) - CROTONE, 03 GIU - Una ingente quantità di droga e armi sono state trovati da personale della Squadra mobile di Crotone che hanno arrestato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine.

Gli agenti, nel corso di servizi effettuati nel quartiere Fondo Gesù, hanno notato i movimenti di un soggetto sospetto il quale, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi velocemente, venendo però subito raggiunto e bloccato. Durante la breve fuga, il giovane ha tentato di disfarsi di un borsello e di due involucri contenenti diverse dosi di eroina già confezionate per essere cedute. Nel borsello, sono state trovate anche alcune chiavi di accesso a due locali situati nel piano sotterraneo di un edificio della zona.

I poliziotti, con l'ausilio delle unità cinofile antidroga e anti esplosivi del Comando provinciale della Guardia di finanza e della Questura di Vibo Valentia, hanno perquisito sono stati perquisiti i locali e all'interno hanno trovato diversi involucri contenenti, in totale, circa 2,5 chili di eroina, 150 grammi di hascisc, 23 grammi di cocaina e 376 grammi di marjuana, oltre a due bilancini elettronici. Inoltre, sono state trovate due pistole semiautomatiche calibro 7,65 con matricole abrase, e 130 cartucce di vario calibro. (ANSA).