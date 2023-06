++ Dieci indagati per la ragazza morta nel fiume ++

(ANSA) - CASTROVILLARI, 01 GIU - Ci sono dieci indagati nell'inchiesta avviata dalla Procura di Castrovillari sulla morte di Denise Galatà, la studentessa di 19 anni finita martedì scorso nel fiume Lao, a Laino Borgo, sul Pollino, dopo essere stata sbalzata in acqua dal gommone su cui stava facendo rafting insieme a un gruppo di compagni e ad alcuni professori. Tra gli indagati ci sono il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo, i responsabili della "Pollino rafting" e sette guide della stessa società. La giovane morta era una studentessa del liceo statale "Rechichi" di Polistena, da alcuni giorni in gita d'istruzione in provincia di Cosenza. (ANSA).