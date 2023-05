Presentata a Reggio Calabria agenda scolastica Il mio diario

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 31 MAG - Si è svolta a Reggio Calabria la presentazione nazionale dell'agenda scolastica "Il mio diario", destinata a 110 mila alunni delle future classi quarte di alcune province. L'iniziativa è stata promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito ed il sostegno del ministero dell'Economia e delle Finanze.

"L'agenda scolastica, per i contenuti proposti - è detto in un comunicato della Polizia di Stato - si presenta come un valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell'educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile discendenti, in primis, dalla Costituzione. Fino ad oggi il progetto, giunto alla decima edizione, ha consentito di raggiungere oltre 530 mila studenti in tutto il Paese. Protagonisti dell'agenda sono i supereroi della legalità 'Vis' e 'Musa' che, con l'aiuto dei loro amici animali, si propongono ai giovani studenti come figure di riferimento vicine al loro sentire e alla loro età. Attraverso le loro avventure, al fianco degli amici della Polizia di Stato, vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell'ambiente, dell'inclusione sociale, dell'educazione stradale e del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, primi fra tutti il bullismo e il cyberbullismo. La narrazione è arricchita da importanti contributi valoriali e di intrattenimento a cura del noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton".

L'edizione 2023/2024 è stata distribuita ai ragazzi che frequentano la quarta classe della scuola primaria delle province di Reggio Emilia, Pordenone, La Spezia, Brescia, Asti, Belluno, L'Aquila, Viterbo, Pesaro Urbino, Cagliari, Arezzo, Pistoia, Terni, Vibo Valentia, Napoli, Lecce, Ragusa, Reggio Calabria, Pescara, Rimini, Varese e Rovigo. (ANSA).