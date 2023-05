Incendiato magazzino di un supermercato a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 31 MAG - Ignoti hanno incendiato i magazzini di un noto supermercato su via Panebianco a Cosenza.

Secondo quanto si è appreso, la notte scorsa qualcuno ha approfittato della mancanza di telecamere sul retro dei locali per appiccare le fiamme. Le pareti sono rimaste annerite e ingenti sono i danni provocati alle derrate alimentari provocati dal fumo.

Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Squadra mobile di Cosenza, che al momento non escludono alcuna ipotesi sul movente gesto. (ANSA).