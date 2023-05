In Calabria aumentano auto ibride ed elettriche ma sono 1,7%

(ANSA) - CATANZARO, 31 MAG - Nel 2022 in Calabria è aumentato il parco circolante di vetture ibride ed elettriche (+53,7%), ma rappresentano solo l'1,7% sul totale. E' quanto emerge dall'analisi del Centro studi di AutoScout24 su base dati Aci, realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Nel 2022 le auto ibride ed elettriche in circolazione in Calabria hanno raggiunto le 22.533 vetture (+53,7% sul 2021), ma rispetto al totale rappresentano solo il 1,7%, con le elettriche che si fermano allo 0,1%. Dati in crescita, è scritto in una nota, "ma non ancora sufficienti per un rinnovo radicale del parco auto esistente, storicamente datato e obsoleto: sempre nel 2022 sono 892.758 le vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (66,7% sul totale, il più alto tra le regioni), di cui ben 250.828 addirittura Euro 0-1 (18,7%).

Anche considerando l'età media, oltre cinque auto su dieci, pari a 747.569 vetture, hanno 15 anni o più".

A livello provinciale, a Catanzaro si registra il tasso più alto di ibride ed elettriche tra le province (2,2%) rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Reggio Calabria (1,7%), Cosenza (1,6%), Vibo Valentia (1,5%) e Crotone (1,4%).

Le province che hanno visto nel 2022 la crescita maggiore di auto ibride ed elettriche rispetto al 2021 sono Crotone e Cosenza, aumentate rispettivamente del +59,3% e +57,7%.

Guardando alla classe di emissioni, il tasso più alto di vetture datate (Euro 4 o inferiore) si registra nella provincia di Crotone, con il 68,8% sul totale delle auto in circolazione.

Seguono Vibo Valentia (68,6%), Reggio Calabria (67,5%), Cosenza (67,2%) e Catanzaro (62,7%). Se si considerano solo le auto Euro 0 e 1, è Vibo Valentia la provincia con il valore percentuale più alto (21%), mentre dal punto di vista quantitativo al primo posto troviamo Cosenza, dove circolano 90.651 Euro 0-1. (ANSA).