Cade dal tetto del suo capannone e batte la testa, morto

(ANSA) - BORGIA, 27 MAG - Un carrozziere di 57 anni è morto a Roccelletta di Borgia, nel catanzarese, dopo essere precipitato per cause accidentali dal tetto di un capannone di sua proprietà sul quale stava effettuando alcuni lavori di riparazione.

Il decesso dell'uomo, che stava adoperando una scala e che nella caduta ha battuto violentemente la testa, è stato istantaneo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Catanzaro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

(ANSA).