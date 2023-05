Truffe: condannato intermediatore, "sentenza eccessiva"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 MAG - "Certamente siamo in presenza di una sentenza eccessiva ed è chiaro che bisognerà attendere le motivazioni per esprimere delle valutazioni". Lo afferma l'intermediatore finanziario Santo Alfonso Martorano, in una dichiarazione resa nota dal suo difensore, l'avvocato Giampaolo Catanzariti, in relazione alla condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione comminatagli dal Tribunale di Reggio Calabria per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe ai danni di alcuni istituti bancari.

"Rimane il convincimento - aggiunge Martorano - di avere sempre operato con correttezza e professionalità, così come rimane immutata la stima e la fiducia nei confronti di avvocati, consulenti e della magistratura".

Secondo lo stesso avvocato Catanzariti, "il dispositivo di sentenza sembra esprimere una visione parziale anche per quanto ricostruito in dibattimento. Leggeremo le motivazioni della decisione non appena sarà depositata, affrontando il secondo grado di giudizio con la determinazione che può derivarci dalla fiducia nella non colpevolezza dei nostri assistiti". (ANSA).